Более 21 тысячи нижегородских школьников отмечают «Последние звонки»

В Нижнем Новгороде стартовал марафон «Последних звонков» для выпускников средних учебных заведений. С окончанием школы ребят поздравил глава города Юрий Шалабаев, посетивший торжественную линейку в школе № 176 Канавинского района. Об этом мэр сообщил в своем MAX-канале.
По словам градоначальника, в 2026 году со школьной скамьей прощаются более 6 тысяч одиннадцатиклассников. Выпускные линейки проходят и для девятиклассников, которых в этом году в столице Приволжья насчитывается свыше 15 тысяч человек. Глава города отметил, что нынешние выпускники — очень активные и разносторонние ребята, которые за время учебы успели проявить себя в спорте, науке, творчестве и олимпиадах различного уровня.
Впереди у юных нижегородцев ответственный период государственной итоговой аттестации. Первые Единые госукзамены по истории, литературе и химии одиннадцатые классы будут сдавать уже 1 июня. На следующий день, 2 июня, у девятиклассников начнется основной период ОГЭ, который откроет обязательный экзамен по математике. Мэр призвал ребят верить в себя и заверил, что поддержка учителей и родителей поможет им справиться с любым волнением.
