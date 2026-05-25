Беларусь и Россия планируют разработать 40 новых стандартов в сфере станкостроения

Белоруссия и Россия планируют разработать 40 новых стандартов в сфере станкостроения. Об этом стало известно по итогам встречи председателя Государственного комитета по стандартизации Елены Моргуновой с руководителем представительства Нижегородской области РФ в Беларуси Андрея Дудкина, сообщает ИА «БЕЛТА» со ссылкой на пресс-службу Госстандарта.
«Вопрос стандартизации со стороны и российских, и белорусских предприятий является ключевым для развития торгово-экономических связей. В первую очередь это касается разработки единых требований, признания документов об оценке соответствия. Задача нашей встречи — уточнить этот механизм, чтобы помочь нашим предприятиям и вдохнуть новую струю в развитие торгово-экономических взаимоотношений», — отметил Андрей Дудкин.
Елена Моргунова, в свою очередь, подчеркнула высокий уровень сотрудничества двух государств в сфере технического регулирования.
«Сейчас реализуется пять планов стандартизации Союзного государства в сферах детского питания, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в области грузовых автомобилей и электробусов, станкостроения. Документы предусматривают разработку новых союзных стандартов, единые требования которых важны для торговли, кооперации и защиты интересов потребителей».
По итогам состоявшейся дискуссии стороны договорились уделить особое внимание стандартизации в области станкостроения, в том числе — с участием профильных органов госуправления. Принятый план включает разработку 40 новых стандартов на различные виды станков и оборудования. Это важно как с точки зрения установления единых требований, так и развития кооперации российских и белорусских производителей.
Также поднимались вопросы в сфере подтверждения соответствия продукции при взаимных поставках. Для повышения осведомленности бизнеса достигнута договоренность о проведении совместного семинара с Торгово-промышленной палатой Нижегородской области и образовательным центром «Академия качества» БелГИСС.
Представительством Нижегородской области Российской Федерации в Беларуси в ближайшее время будет обозначен ряд тем и вопросов, представляющих интерес для регионального бизнеса. В качестве первоочередной тематики обозначалась сфера электротехники. Госстандарт и его организации открыты для взаимодействия и оказания информационно-методической помощи, готовы делиться своим опытом, выступать в качестве спикеров.
Затрагивались и аспекты стандартизации в легкой промышленности, в частности, опыт стран в сфере производства школьной формы, высокого качества белорусской продукции и совершенствования механизмов ее продвижения на российском рынке. Отмечалась важность ускорения сроков реализации тех или иных совместных проектов, поскольку запросы рынка становятся все более быстро изменяющимися.
Стороны подчеркнули актуальность создания Комитета по стандартизации и качеству Союзного государства, выразив уверенность в востребованности его деятельности для бизнеса и потребителей. Первое заседание новой структуры запланировано провести в рамках XIII Форума регионов Беларуси и России (12+) 25 июня в Молодечно.
Елена Моргунова пригласила делегацию представительства Нижегородской области Российской Федерации в Беларуси посетить институты Госстандарта, ознакомиться с их возможностями и найти новые точки соприкосновения для совместной работы в общих интересах.
