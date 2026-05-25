Фальшивые юани появились в Нижегородской области

В январе-марте 2026 года банковский сектор Нижегородской области зафиксировал 19 российских банкнот с признаками подделки. Об этом сообщает пресс-служба Управления по связям с общественностью и финансовой грамотности Волго-Вятского ГУ Банка России.
Лидером по числу фальшивок стали купюры номиналом 1000 рублей — их выявлено 9 штук, что составляет 47% от общего количества. Кроме того, обнаружены шесть подделок по 5000 рублей, одна — номиналом 2000 рублей, две — по 500 рублей и одна — номиналом 100 рублей.
В регионе также выявили пять поддельных купюр иностранной валюты — по 100 юаней каждая.
«При расчётах наличными важно проверять подлинность денег до того, как положить их в кошелёк. Рекомендуется по крайней мере три раза сверить защитные признаки: на просвет, на ощупь и при наклоне банкноты», — напоминает начальник Волго-Вятского ГУ Банка России Андрей Попов.
Подробную информацию о защитных признаках российских банкнот можно найти на сайте Банка России в разделе «Наличное денежное обращение» или в бесплатном мобильном приложении «Банкноты Банка России». Кассиры торговых организаций могут бесплатно пройти обучение по определению подлинных денежных знаков на учебном портале Университета Банка России.
По всему Волго-Вятскому макрорегиону в первом квартале 2026 года выявлено 128 российских банкнот с признаками подделки. Среди них — 63 фальшивые купюры номиналом 5000 рублей; также выявлены подделки 2000 рублей (6 штук), 1000 рублей (46 штук), 500 рублей (3 штуки), 100 рублей (4 штуки), 50 рублей (2 штуки) и четыре фальшивые монеты номиналом 10 рублей. Кроме того, в регионе за квартал обнаружено девять фальшивых банкнот иностранных государств.
Ранее фальшивую стодолларовую купюру США выявили в Нижегородской области.