Фальшивые юани появились в Нижегородской области

По всему Волго-Вятскому макрорегиону в первом квартале 2026 года выявлено 128 российских банкнот с признаками подделки. Среди них — 63 фальшивые купюры номиналом 5000 рублей; также выявлены подделки 2000 рублей (6 штук), 1000 рублей (46 штук), 500 рублей (3 штуки), 100 рублей (4 штуки), 50 рублей (2 штуки) и четыре фальшивые монеты номиналом 10 рублей. Кроме того, в регионе за квартал обнаружено девять фальшивых банкнот иностранных государств.