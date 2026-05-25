Нижегородцам рассказали, куда обращаться в случае подтоплений после дождя

С конца мая по начало июня в Нижнем Новгороде ожидаются дожди разной интенсивности. Количество осадков за следующий месяц будет выше нормы, которая составляет 60 — 80 мм. О том, куда можно обратиться в случае подтоплений, рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации города.
По прогнозам синоптиков, уже сегодня, 25 мая, по Нижегородской области пройдут сильные дожди с сохранением до конца дня и ночью 26 мая. Водооткачивающая техника будет дежурить на улицах города. Специалисты ведут мониторинг проблемных точек.
По вопросам подтоплений нижегородцы могут обращаться в домоуправляющие компании, ТСЖ и районные администрации.
Автозаводский, Кстовский и Нижегородский районы.
В Автозаводском районе можно позвонить по телефону районного отдела по содержанию и эксплуатации дорог: 435−87−33, в диспетчерскую службу МБУ «РЭД»: 269−16−26 или в домоуправляющую компанию ООО «Наш Дом» по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 295−73−56 или по телефону аварийной службы: 293−41−14.
Жители Кстовского района могут сообщить о подтоплениях по телефонам: 8 (831) 452−48−40, 8 (831) 452−48−41.
При обнаружении проблемных участков дорог в Нижегородском районе, заявку можно оставить в районном отделе улично-дорожной сети по телефону: 435−86−84, в диспетчерской службе МБУ «Центр»: 269−16−26 или АО «ДК Нижегородского района»: 268−10−00.
Ленинский, Московский и Сормовский районы.
В Ленинском районе жители могут обращаться в районную службу оперативных дежурных по телефону: 258−07−50, в диспетчерскую службу МБУ «РЭД»: 269−16−26 или в управляющие организации: ОАО «Домоуправляющая компания Ленинского района» по телефону: 262−26−22, ООО «ГУД» и МП «ГУК» по телефонам: 250−02−51, 244−18−69.
О подтоплениях в Московском районе нужно сообщить в районный отдел по содержанию и эксплуатации дорог по телефону: 435−53−67, дежурному администрации: 435−53−99, в диспетчерскую службу МБУ «РЭД»: 269−16−26 или в домоуправляющую компанию Московского района: 268−11−00.
Сормовичи могут обращаться по телефону в диспетчерскую службу МБУ «Дорожник»: 270−70−21, на придомовых территориях, содержащихся управляющей компанией «Маяк Сормова 800» — телефон: 282−14−25 или по телефонам своей управляющей организации.
Канавинский, Советский и Приокский районы.
Жителям Канавинского района советуют звонить в районный отдел по содержанию и эксплуатации дорог по телефонам: 435−86−17, 435−86−18, в диспетчерскую службу МБУ «Дорожник»: 267−10−97 или в домоуправляющую компанию Канавинского района по телефону круглосуточной диспетчерской службы: 268−10−00.
В Советском районе жалобы о подтоплениях принимают в диспетчерской службе МБУ «РЭД» по телефону: 274−62−54. В случае подтоплений на придомовых территориях следует звонить по телефону: 268−10−00 (АО «Домоуправляющая компания Советского района») или обращаться в свою управляющую организацию.
При обнаружении подтоплений в Приокском районе нужно сообщить в районный отдел коммунального хозяйства и содержания дорог по телефону: 435−59−38.
