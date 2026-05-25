Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежские бизнесмены получат льготы за внедрение новых технологий

В Воронежской области поддержат представителей бизнеса, которые внедряют технологии промышленной роботизации и автоматизации. Соответствующий закон приняли депутаты Воронежской областной Думы. Пока это рамочный документ, критерии отбора компании и их реестр еще предстоит разработать.

Источник: Российская газета

В Воронежской области поддержат представителей бизнеса, которые внедряют технологии промышленной роботизации и автоматизации. Соответствующий закон приняли депутаты Воронежской областной Думы. Пока это рамочный документ, критерии отбора компании и их реестр еще предстоит разработать.

По данным облдумы, закон создает правовую базу для системной модернизации производств и не имеет аналогов в регионах России. Федеральные и региональные госпрограммы, как правило, рассчитаны на поддержку производителей роботов, а в Воронежской области решили помочь потребителям — самим предприятиям. Помощь предусмотрена в том числе и для индивидуальных предпринимателей.

Пока прописаны только общие понятия и механизмы поддержки. Предстоит разработать критерии отбора получателей поддержки и реестр их проектов. Но уже понятно, что воронежский бизнес сможет получить льготные условия пользования землей, налоговые поблажки, инвестиционные налоговые кредиты и вычеты, а также субсидии из областного бюджета на покупку оборудования. В первую очередь власти будут обращать внимание на модернизацию заводов и рост производительности труда.

По итогам 2024 года в регионе число промышленных роботов составило 360 единиц, что в 2,5 раза больше, чем ранее. Воронежская область стала 15-й в стране по количеству используемых в индустрии роботов и вошла в топ-3 по темпам их внедрения.