Воронежские бизнесмены получат льготы за внедрение новых технологий

В Воронежской области поддержат представителей бизнеса, которые внедряют технологии промышленной роботизации и автоматизации. Соответствующий закон приняли депутаты Воронежской областной Думы. Пока это рамочный документ, критерии отбора компании и их реестр еще предстоит разработать.
По данным облдумы, закон создает правовую базу для системной модернизации производств и не имеет аналогов в регионах России. Федеральные и региональные госпрограммы, как правило, рассчитаны на поддержку производителей роботов, а в Воронежской области решили помочь потребителям — самим предприятиям. Помощь предусмотрена в том числе и для индивидуальных предпринимателей.
Пока прописаны только общие понятия и механизмы поддержки. Предстоит разработать критерии отбора получателей поддержки и реестр их проектов. Но уже понятно, что воронежский бизнес сможет получить льготные условия пользования землей, налоговые поблажки, инвестиционные налоговые кредиты и вычеты, а также субсидии из областного бюджета на покупку оборудования. В первую очередь власти будут обращать внимание на модернизацию заводов и рост производительности труда.
По итогам 2024 года в регионе число промышленных роботов составило 360 единиц, что в 2,5 раза больше, чем ранее. Воронежская область стала 15-й в стране по количеству используемых в индустрии роботов и вошла в топ-3 по темпам их внедрения.