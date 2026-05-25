Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин одобрил увеличение лимита сверхурочной работы до 240 часов

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении со 120 до 240 часов в год лимита сверхурочной работы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Президент Владимир Путин подписал закон об увеличении со 120 до 240 часов в год лимита сверхурочной работы. Документ опубликован на портале правовой информации.

Поправки в Трудовой кодекс увеличивают лимит сверхурочных работ, если «это предусмотрено коллективным договором и (или) отраслевым (межотраслевым) соглашением». Переработки, начиная с 121-го часа, будут оплачиваться «не менее чем в двойном размере за каждый час». Закон оставляет за работником право выбора между денежной компенсацией и дополнительным временем отдыха.

Лимит переработок в 120 часов сохраняется для работников производств с вредными и опасными условиями труда и для сотрудников муниципальных и госучреждений, которые в рамках своего учреждения работают по совместительству более четверти месячной нормы рабочего времени. Пенсионеров, лиц предпенсионного возраста и рабочих производств с вредными условиями труда к сверхурочной работе можно будет привлекать только с их письменного согласия.

Законопроект в Госдуму внесло правительство в декабре 2025 года. 14 мая депутаты одобрили его во втором и третьем чтении. В пояснительной записке отмечалось, что возможность увеличить лимит по переработкам предоставит «работодателям возможность активнее привлекать работников (с их согласия) к сверхурочной работе, а работникам — повысить уровень оплаты своего труда». Мера позволит не создавать дополнительные 48,8 тыс. рабочих мест, также указывали авторы инициативы.