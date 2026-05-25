Срок подачи заявок на аукцион по продаже ЮГК продлили на несколько часов

Сбор заявок на аукцион по продаже доли компании «Южуралзолото» (ЮГК) в размере 67,25%, принадлежавшей бизнесмену Константину Струкову, продлили. Окончание приема заявок переносится с 16:00 до 23:55 мск 25 мая. Заявления планируется рассмотреть до 10:29 26 мая, спустя минуту подведут итоги торгов. Начальная цена — 140,4 млрд руб.

В июле прошлого года суд в Челябинске конфисковал доли основного акционера Константина Струкова в ЮГК. Согласно материалам следствия, бизнесмен незаконно приобрел компанию с использованием своего положения. В начале мая этого года Росимущество выставило долю компании «Южуралзолото» в размере 67,25% по начальной цене 140,4 млрд руб., рыночная стоимость была оценена в 162,02 млрд руб.

18 мая из-за отсутствия заявок на участие в торгах аукцион признали несостоявшимся. После этого акции ЮГК на Мосбирже упали с 0,72 ₽ до 0,66 ₽ Росимущество объявило новый конкурс по схеме «голландского аукциона», при которой ставки снижаются, а не повышаются.