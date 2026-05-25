Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцы хотят приезжать в Москву на Ярославский и Курский вокзалы

Запуск поездов «Буревестник» привел к росту пассажиропотока на 12%.

Источник: Время

Судостроение, работу аэропорта имени Чкалова, реализацию проекта «Городская электричка» и развитие железнодорожного транспорта обсудили на рабочем совещании по вопросу развития транспортной инфраструктуры Нижегородской области под председательством вице-премьера РФ Виталия Савельева 25 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, спрос на железнодорожные перевозки серьезно вырос.

«Запуск поездов “Буревестник” привел к росту пассажиропотока на 12%. Но люди очень просят, чтобы больше поездов шло не на Восточный, а на Ярославский и Курский вокзалы», — рассказал глава региона.

Губернатор заявил, что технические вопросы по ремонту и продолжению реконструкции путей сейчас решаются — это подтвердили представители РЖД. Скоро количество поездов, которое смогут принимать эти вокзалы, будет увеличено, в том числе, из Нижнего Новгорода.

«По всем остальным направлениям также ведется работа. Все принятые решения напрямую повлияют на качество транспортного обслуживания и просто на комфорт нижегородцев», — добавил Глеб Никитин.

Узнать больше по теме
Ракета «Буревестник»: уникальное оружие с ядерным двигателем на службе ВС РФ
Настоящий прорыв в российской военной технологии, ракета «Буревестник» сочетает неограниченную дальность и маневренность для обхода любых ПРО. Разработанная как ответ на глобальные угрозы, она сочетает черты стратегической бомбы и невидимого дрона. Собрали главную информацию о разработке российских ученых.
Читать дальше