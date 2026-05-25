Нижегородцы хотят приезжать в Москву на Ярославский и Курский вокзалы

Судостроение, работу аэропорта имени Чкалова, реализацию проекта «Городская электричка» и развитие железнодорожного транспорта обсудили на рабочем совещании по вопросу развития транспортной инфраструктуры Нижегородской области под председательством вице-премьера РФ Виталия Савельева 25 мая. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
По его словам, спрос на железнодорожные перевозки серьезно вырос.
«Запуск поездов “Буревестник” привел к росту пассажиропотока на 12%. Но люди очень просят, чтобы больше поездов шло не на Восточный, а на Ярославский и Курский вокзалы», — рассказал глава региона.
Губернатор заявил, что технические вопросы по ремонту и продолжению реконструкции путей сейчас решаются — это подтвердили представители РЖД. Скоро количество поездов, которое смогут принимать эти вокзалы, будет увеличено, в том числе, из Нижнего Новгорода.
«По всем остальным направлениям также ведется работа. Все принятые решения напрямую повлияют на качество транспортного обслуживания и просто на комфорт нижегородцев», — добавил Глеб Никитин.