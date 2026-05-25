Аналитик Юшков: разблокировка Ормузского пролива снизит цены на нефть

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков ответил, как изменятся цены на нефть при открытии Ормузского пролива.
Эксперт согласен, что как только это случится, цен на нефть пойдут вниз. А когда сырье станет дешевле, Саудовская Аравия выйдет из соглашения ОПЕК+.
— Рынок заранее закладывает сценарий его открытия и свободу судоходства, хотя вопросов остается очень много, — говорит аналитик NEWS.ru.
Эксперт отметил, что в минувший раз, когда стороны говорили о прекращении огня, пролив так и не был открыт. Но многое будет зависеть еще и от того, останется ли плата за проход по проливу.
Как только пролив будет разблокирован, страны Ближнего Востока восстановят добычу нефти и будут поставлять сырье не только из текущих запасов, но и из хранилищ. На время блокировки пролива объемы добычи сокращены.
Еще один момент — сохранение ОПЕК+, если договоренности будут отменены, то цены на нефть тоже начнут снижаться. Как только Саудовская Аравия выйдет из сделки, объемы добычи вырастут и переизбыток предложения поспособствует тому.