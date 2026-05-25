Автоэксперт Кадаков поддержал повышение скорости на некоторых дорогах страны

В России предложили увеличить скоростные режимы на некоторых дорогах. Авторы инициативы подчеркивают, что новые трассы по своим техническим параметрам допускают возможность это сделать. А современные автомобили стали безопаснее. Наладить безопасную схему движения и проанализировать трафик, состояние дорожного полотна поможет ИИ.
Автоэксперт Максим Кадаков поддержал предложение. Он отметил, что в России уже есть трассы, позволяющие двигаться по ним со скоростью 110−120 километров в час. При этом на них ограничения в 90 км/ч. А вот технические характеристики соответствуют немецким автобанам.
— То есть дорога строится с расчетом на высокую скорость движения, — подчеркнул специалист.
Автоэксперт так же подчеркнул, что при повышении скоростного режима далеко не все водители будут ездить с установленной скоростью. Так что для многих ситуация не изменится. Но важно не менять нештрафуемый порог скорости.
— Если делать нештрафуемый порог низким, некоторые люди будут попадать под несправедливые штрафы, — сказал Максим Кадаков 360.ru.
Стоит отменить, что в Госдуме большая часть депутатов, независимо от их партийной принадлежности, выступают против изменения действующего нештрафуемого порога превышения скорости для автомобилей, сообщает ОТР.
Нештрафуемый порог скорости в 2−3 км/ч вынудит водителя все время смотреть на спидометр вместо дороги, — эта спорная мера безопасности. Об этом «Газета.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев.