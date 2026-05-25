Финские фермы остались без сборщиков клубники

Фермерские хозяйства в Финляндии столкнулись с нехваткой иностранных сезонных работников перед началом сбора клубники. Как сообщает Yle, многие рабочие предпочитают искать заработок в странах Центральной Европы, где расходы на поездку и оформление документов оказались ниже.
Одной из причин называют резкое подорожание разрешений на сезонную работу. Если в прошлом году электронное разрешение стоило 380 евро, то теперь цена превысила 500 евро.
Кроме того, вдвое выросла стоимость электронного сезонного свидетельства, позволяющего работать в стране до 90 дней. Его цена увеличилась со 100 до 200 евро. Дополнительной проблемой для иностранных работников стали дорогие авиабилеты и рост сопутствующих расходов.
В Союзе производителей фруктов и ягод Финляндии заявили, что привлекать иностранцев стало значительно сложнее. Часть сезонных рабочих предпочитает оставаться в Центральной Европе, где затраты на переезд и проживание ниже.
О дефиците персонала сообщают и владельцы хозяйств. Ферма Maalahden Marjat в Западной Финляндии, где клубнику выращивают на площади около 40 гектаров, нуждается примерно в сотне сезонных работников. Однако руководство сомневается, что сможет набрать необходимое число сотрудников за рубежом.
Фермер Андерс Лонг отметил, что часть иностранных рабочих отказалась от поездки в Финляндию именно из-за высоких расходов. По словам предпринимателей, без приезжих работников сбор урожая может оказаться под угрозой.
На ферме Annin marjatarha в Каухаве также признают зависимость отрасли от иностранной рабочей силы. Там работают 35 приезжих сезонных сотрудников и только 10 местных жителей.
Обычно сезон сбора клубники в Финляндии стартует в конце июня. В садово-ягодной отрасли ежегодно заняты около 14 тысяч человек, причем примерно 90 процентов из них составляют иностранцы.
Проблемы коснулись не только клубничных хозяйств. Ужесточение правил получения сезонных виз может осложнить и сбор дикорастущих ягод — черники, брусники и морошки. В прошлом году значительную часть такого урожая в финских лесах собирали работники из Таиланд.
Финские производители опасаются, что нехватка сезонных работников может привести к потерям урожая и росту цен на ягоды внутри страны. В отрасли подчеркивают, что местных работников для замены иностранцев сейчас недостаточно.
