«Эксперт РА»: в РФ замедлилась позитивная динамика экономического здоровья

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Положительная динамика экономического здоровья регионов в 2025 году замедлилась в России, рост наблюдался в 64 регионах против 82 годом ранее. Это следует из исследования рейтингового агентства «Эксперт РА».
По его данным, как и в прошлые два года, наибольшую поддержку этому показателю оказал рост реальных денежных доходов населения, который в целом по стране составил +7,7% относительно 2024 года. Позитивная динамика наблюдалась в том числе на фоне сохраняющегося дефицита кадров, импульс которого постепенно затухает.
Между тем динамика экономического здоровья регионального бизнеса для большинства регионов замедлилась (улучшение только в 32), что обусловлено, как и годом ранее, снижением налога на прибыль организаций, а также падением инвестиционной активности на фоне нехватки собственных оборотных средств предприятий и дорогих заимствований, уточняется в материалах рейтингового агентства.
По ожиданиям аналитиков, в 2026 году динамика экономического здоровья регионов продолжит замедление. Причинами станут сохранение проблем с прибыльностью бизнеса и его инвестиционной активностью, разбалансированность региональных бюджетов на фоне слабой динамики налоговых поступлений и с необходимостью занимать на рынке все еще по высокой ставке.
В качестве источников информации выступают данные Министерства финансов РФ, Банка России, Федерального казначейства, Росстата, ЕМИСС, портала «Электронный бюджет». При расчете используемых показателей применялись данные за 2020−2025 годы.