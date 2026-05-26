На голландском аукционе планируют провести торги по продаже ЮГК

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Торги по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании «Южуралзолото» (ЮГК) на голландском аукционе планируется провести сегодня в 10:30 по московскому времени. Стартовая цена — 162,02 млрд рублей, следует из данных «ГИС торги».
Ранее сообщалось, что на голландском аукционе снижение цены может составить до 50% от начальной цены продажи до 81 010 019 000,5 рубля.
Перед началом подачи заявок на голландский аукцион полиметаллический холдинг «Селигдар», горно-металлургическая компания «Ареал» (бывшая «Хайлэнд голд») и «Полиметалл» сообщали ТАСС, что не намерены принимать участие в аукционе.
Шаг голландского аукциона на понижение цены составит 2% от начальной цены продажи (3 240 400 760,02 рублей). Шаг голландского аукциона на повышение цены составит 0,5% от начальной цены продажи (810 100 190,00 рублей) при условии, что несколько участников подтвердят цену на соответствующем шаге снижения.
Как говорилось в сообщении Росимущества, участникам необходимо подать заявку на участие в торгах на площадке Росэлторг и внести задаток в размере 20% от начальной цены торгов — 32,4 млрд рублей. Для признания голландского аукциона состоявшимся будет достаточно участие двух или более покупателей.
Ранее сообщалось, что аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ЮГК и других активов группы не состоялся из-за отсутствия заявок. Заявки принимались с 8 мая 00:01 мск до 15 мая 17:00, проведение торгов было запланировано на 18 мая 15:00 мск. Стартовая цена должна была составить также 162,02 млрд рублей. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», принадлежащих Константину Струкову.