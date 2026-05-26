На голландском аукционе планируют провести торги по продаже ЮГК

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже 67,2% акций золотодобывающей компании ЮГК и других активов группы не состоялся из-за отсутствия заявок. Заявки принимались с 8 мая 00:01 мск до 15 мая 17:00, проведение торгов было запланировано на 18 мая 15:00 мск. Стартовая цена должна была составить также 162,02 млрд рублей. Решение о продаже активов ЮГК было принято после того, как 11 июля Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в доход государства акций «Южуралзолота», принадлежащих Константину Струкову.