В Новосибирске ФАС предупредила нефтяников о ценах на топливо

В Новосибирске ФАС предупредила нефтяные компании о недопустимости необоснованного роста цен на топливо. Ведомство направило руководителям отрасли письмо с рекомендациями соблюдать принципы ответственного ценообразования.
В антимонопольной службе подчеркнули, что стоимость бензина и дизельного топлива не должна формироваться с учётом зарубежных ценовых ориентиров.
Сейчас ФАС и её территориальные органы рассматривают 11 дел в отношении участников рынка нефтепродуктов. Проверки связаны с возможными нарушениями законодательства о защите конкуренции.