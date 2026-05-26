Песков: вступление Армении в Евросоюз лишит ее выгодного сотрудничества

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия является надежным поставщиком энергоресурсов, особенно для своих партнеров, но привлекающая Армениб льготная цена на газ может начать формироваться на рыночной основе, если Ереван решит покинуть Евразийский экономический союз. Об этом напомнил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он, в частности, указал на заявления армянского руководства о том, что существует весьма привлекательная, более чем льготная цена на газ РФ.
«Это действительно так — Россия остается надежным и ответственным поставщиком энергоносителей во все страны и особо — ближайшим союзникам и партнерам», — подчеркнул Песков, добавив, что подобный «режим невозможен для участников иных интеграций». Пресс-секретарь президента РФ уточнил, что это «Евросоюз, конечно же».