Летать будем меньше: поставки новых самолётов на Дальний Восток откладываются

Поставки 39 новых отечественных самолётов и вертолётов для Единой дальневосточной авиакомпании «Аврора», запланированные в рамках утвержденного правительством инвестпроекта в 2024—2026 гг., теперь ожидаются в 2026—2029 гг., следует из отчёта «Государственной транспортной лизинговой компании» (ГТЛК), через которую реализуются закупки. Обновление авиапарка тормозится из-за неготовности новой техники. В этой ситуации может идти речь о сокращении авиаперелётов внутри ДФО из-за нехватки воздушных бортов, сообщает ИА PrimaMedia.
В документе говорится, что поставка восьми самолётов SJ-100 может быть перенесена на 2027−2028 гг., десяти лёгких многоцелевых самолётов «Байкал» — на 2028−2029 гг. При этом десять вертолётов Ми-171А2 могут быть заменены на восемь Ми-171А3 — с поставкой в 2026 году.
Проект планируется видоизменить «в связи с санкциями и соответствующим переносом сроков поставки указанных воздушных судов», сказано в документе, на который ссылается «Интерфакс» (18+). Корректировки направлены на рассмотрение в Минпромторг.
Основным источником финансирования поставок авиатехники является Фонд национального благосостояния (ФНБ). В первоначальной редакции инвестпроект был утвержден в феврале 2023 года. Его общая стоимость оценивалась в 55,1 млрд рублей.
Средства ФНБ на поддержку поставок российской авиатехники через ГТЛК выделялись на возвратной основе. Минфин РФ выкупает размещаемые под проект облигации лизингодателя, а тот, с момента начала эксплуатации техники, должен погашать их по ставке 1,5% годовых. Источник погашения — лизинговые платежи от авиакомпаний.
Дальневосточная авиакомпания «Аврора» рассчитывает получить 20 региональных Ил-114−300. Это модернизированная версия турбовинтового самолета Ил-114 пассажировместимостью 50−68 человек. Первым дальневосточным регионом, где предполагается базирование Ил-114−300, станет Хабаровский край, так как там располагаются авиаремонтные предприятия. Оттуда самолет сможет летать на Сахалин, Камчатку и в Магадан.