Вклад в банке могут признать «спящим»: кого коснётся

Это вклады, по которым в течение длительного времени не совершаются операции, а банк теряет контакт с владельцем, сообщает ИА DEITA.RU. Управляющий партнёр юридической компании Sakura Legal Даниил Базылев в интервью агентству «Прайм» отметил, что в российской банковской практике такие ситуации встречаются всё чаще.
Одной из ключевых проблем, связанных со «спящими» вкладами, является начисление комиссий за обслуживание неактивного счёта. После окончания срока вклада остаток средств обычно переводится на текущий счёт с минимальной или нулевой процентной ставкой. В этот момент банк может начать списывать плату за ведение счёта, что постепенно приводит к обнулению остатка. В результате, если клиент не проявляет активности, банк получает право закрыть счёт в одностороннем порядке.
Ещё один важный аспект — вопросы наследования. Вклад может быть признан «спящим», если его владелец умер, а наследники не обратились к нотариусу или пропустили установленный законом срок для принятия наследства. В таком случае средства на счёте переходят в категорию выморочного имущества и становятся собственностью государства. Наследование возможно как по закону, так и по завещанию, однако без своевременных действий со стороны наследников деньги утрачиваются для семьи и поступают в бюджет.
Важно подчеркнуть, что банк не имеет права присваивать себе средства вкладчика. Тем не менее, механизмы списания комиссий и перехода денег государству являются вполне реальными и регламентированы законодательством. В связи с этим эксперт настоятельно рекомендует регулярно контролировать состояние своих счетов, своевременно закрывать неиспользуемые вклады и обязательно информировать потенциальных наследников о наличии сбережений в банке. Такой подход позволит избежать потери накоплений и обеспечит их сохранность для будущих поколений.