Названы точные сроки долгожданной реконструкции Рудневского моста во Владивостоке

Первый этап, рассчитанный до 2029 года, включает возведение самого мостового сооружения длиной 498 метров с четырьмя полосами движения и шириной 28 метров, а также двух транспортных развязок. Пропускная способность моста составит 4092 автомобиля в час, расчётная скорость — 60 км/ч. В состав развязок войдут реконструированные участки магистральных улиц общегородского значения — Выселковой, Лоскутова, Снеговой и Луговой — каждая с четырьмя полосами и пропускной способностью до 3,8−4 тысяч автомобилей в час.