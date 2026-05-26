Названы точные сроки долгожданной реконструкции Рудневского моста во Владивостоке

Власти Владивостока ищут подрядчика для реконструкции Рудневского моста. Заявки принимаются до 10 июня, а завершить строительство нового четырехполосного моста с тротуарами и развязками планируется до конца 2029 года, сообщила пресс-служба администрации города.
«Администрация Владивостока объявило о старте открытой процедуры поиска специализированной компании, которая проведет реконструкцию Рудневского моста», — говорится в сообщении.
Для участия в конкурсе приглашают компании, которые уже реализовывали крупные инфраструктурные проекты. Победителя определят по совокупности критериев: наличие финансовых ресурсов, собственного оборудования и техники, деловая репутация, а также уровень квалификации специалистов и других работников.
За ходом строительства будут следить независимые эксперты. В управлении дорог администрации города уточнили, что для контроля производства работ привлекут организации строительного контроля и авторского надзора.
На месте старого сооружения возведут новый мост длиной 498 метров и шириной 28 метров. Он получит четыре полосы для движения автотранспорта и тротуары для пешеходов. По расчетам, пропускная способность достигнет около 4000 машин в час. В рамках проекта также реконструируют две транспортные развязки на подъездах к мосту и прилегающую улично-дорожную сеть.
Строителям предстоит выполнить подготовительные работы, переустроить существующие сети связи, электроснабжения, водопровода, канализации и наружного освещения. После демонтажа старого моста начнётся возведение нового и обустройство развязок. На время строительства автомобилистам предложат альтернативные пути объезда.
Уже проведены инженерно-геологические, геодезические, гидрометеорологические и экологические изыскания, выполнено обследование грунтов оснований зданий вблизи моста. Разработан проект, получивший положительное заключение государственной экспертизы. Также муниципальная дорожная служба демонтировала незаконные строения в границах будущего моста. Впереди — выкуп частных земельных участков и объектов, попавших в зону работ, определение компании-подрядчика и начало строительства.
История вопроса.
Напомним, что что глава Владивостока Константин Шестаков подписал постановление о реконструкции Рудневского моста. Если в прежнем документе стоимость работ оценивалась в 10,9 млрд рублей, то теперь она выросла почти на полмиллиарда рублей. Основной прирост пришелся на строительные работы: плюс 490,3 млн рублей. Технические параметры объекта остались прежними.
Первый этап, рассчитанный до 2029 года, включает возведение самого мостового сооружения длиной 498 метров с четырьмя полосами движения и шириной 28 метров, а также двух транспортных развязок. Пропускная способность моста составит 4092 автомобиля в час, расчётная скорость — 60 км/ч. В состав развязок войдут реконструированные участки магистральных улиц общегородского значения — Выселковой, Лоскутова, Снеговой и Луговой — каждая с четырьмя полосами и пропускной способностью до 3,8−4 тысяч автомобилей в час.
Второй этап, запланированный до 2036 года, предполагает реконструкцию улиц местного значения — Руднева и 3-й Южной — с двухполосным движением и скоростью до 30 км/ч, а также строительство новой магистральной улицы общегородского значения с четырьмя полосами, велодорожкой и тротуарами по три метра с каждой стороны.
Демонтаж Рудневского моста во Владивостоке начнется в 2027 году. Изначально в администрации города рассматривали вариант, при котором строительство нового моста велось бы параллельно с эксплуатацией старого. Однако экспертизы показали, что изношенное сооружение не выдержит нагрузок и вибраций, связанных со стройкой.
В марте общественное внимание к критическому состоянию моста привлекла необычная акция местных жителей: в попытке «залатать» трещины на деформационных швах они использовали мешки с песком и лапшу быстрого приготовления «Доширак». Снимки этой импровизированной «починки» моментально стали вирусными, вызвав широкий резонанс. Власти оперативно отреагировали — асфальтовое покрытие на проблемных участках временно восстановили, а вскоре приняли решение о полной реконструкции моста. Кроме того, собственника моста привлекли к административной ответственности.