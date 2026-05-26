РБК: число подростков среди дропперов сократилось более чем в три раза

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Число несовершеннолетних дропперов в 2026 году уменьшилось более чем в три раза в сравнении со среднемесячными показателями первой половины 2025 года. Об этом сообщили РБК в пресс-службе Банка России.
В первых трех организациях считают, что наибольшее влияние на ситуацию произвел запрет на открытие счета подросткам без согласия родителей. Начальник отдела контроля операций физических лиц банка «Зенит» Анна Петрищева отметила РБК, что на это также повлияли ограничения для лиц из базы данных ЦБ, применение банками блокировок электронных средств платежа, использование антифрод-систем, а также проведение в банке просветительской работы с клиентами.
«Они (банки — прим. ТАСС) научились выявлять подозрительные операции в реальном времени, а также объединяют для этих целей технологические решения комплаенса и антифрода, что приносит хорошие результаты», — отметил изданию представитель ЦБ РФ.
Руководитель дирекции предотвращения кибермошенничества Альфа-банка Евгений Винокуров указал РБК, что снижение показателя наблюдается среди подростков до 18 лет, а рост — в группе от 18 до 22 лет. При этом четырехкратный рост числа несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет среди дропперов в первом квартале 2026 года зафиксировали в ВТБ, подчеркнул изданию замруководителя департамента по обеспечению безопасности компании Дмитрий Саранцев.