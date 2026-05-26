Представитель РЦФГ поделилась региональным опытом профилактики кибермошенничества

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Представитель Регионального Центра финансовой грамотности Светлана Перепелица рассказала о профилактике кибермошенничества в ходе участия в Новосибирске в совещании Сибирского отделения ЦБ РФ по вопросам финансовой киберграмотности.
В совещании приняли участие руководители центрального аппарата Банка России, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры, органов публичной власти, а также других профильных ведомств и организаций.
Светлана Перепелица выступила с докладом «Профилактика кибермошенничества: региональный опыт и муниципальный контекст».
Она отметила, что в регионе реализуется 8 из 8 направлений Стратегии по повышению финансовой грамотности и формирования финансовой культуры до 2030 года.
Перепелица подчеркнула, что в просветительскую деятельность по предупреждению кибермошенничества в регионе включены все группы населения, для которых реализуются специальные программы.
Одним из масштабных проектов по финграмотности в крае является специальная смена в рамках образовательного форума «ТИМ Бирюса» — ФинЗОЖ. В этом году смена пройдет уже второй раз.