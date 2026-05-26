«Точка банка»: ежеминутно в России регистрируются 2,4 новых бизнеса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Каждую минуту в России регистрируются 2,4 новых бизнеса, а общее число действующих в стране компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП) превысило 8 млн. Об этом сообщается в исследовании «Точка банка» ко Дню предпринимателя (есть у ТАСС).
Согласно данным исследования, на каждые 100 жителей страны приходится в среднем 5,5 действующих компаний или ИП. Самая высокая концентрация — в Центральном (6,28%), Северо-Западном (6,27%) и Южном (6,27%) федеральных округах.
За последние 12 месяцев (с мая 2025 года по апрель 2026 года) в России зарегистрировались 1 284 111 юридических лиц и ИП — на 6,9% больше, чем за предыдущий аналогичный период. Ликвидированы за этот же период 1 022 477 компаний и ИП. Чистый прирост — почти 262 тыс. новых субъектов предпринимательства, а общее число действующих в стране компаний и ИП достигло 8 081 957: это на 3,24% больше, чем годом ранее. Положительная динамика отмечена во всех восьми федеральных округах: количество регистраций превысило количество ликвидаций в каждом из них.
Активнее всего реестр прирастал в Северо-Кавказском (+5,89%) и Приволжском (+3,80%) федеральных округах. Уверенный рост показали также Сибирский (+3,42%), Южный (+3,39%), Уральский (+3,26%) и Северо-Западный (+3,18%) округа. На Дальнем Востоке реестр действующих компаний вырос на 2,98%, в Центральном — на 2,48%, при этом ЦФО по-прежнему остается крупнейшим рынком страны: на него приходится почти треть всех действующих компаний и ИП России (2 542 640). Большинство предпринимателей выбирают форму ИП: 60,9% всех зарегистрированных в стране субъектов — индивидуальные предприниматели, 39,2% — юридические лица. Структура выбора организационной формы заметно различается по регионам.
Половина (50%) компаний и ИП, зарегистрированных в 2022 году, продолжали работать на конец 2025 года. Из открытых в 2020 году через пять лет на рынке остаются 42%. Самая высокая пятилетняя выживаемость зафиксирована в Центральном и Северо-Западном федеральных округах — по 45%. Близкие показатели у Дальневосточного и Уральского округов (по 42%). По трехлетней выживаемости лидирует Северо-Западный округ (54%), за ним следуют Дальневосточный (53%) и Центральный (52%) округа.
Самая массовая отрасль — розничная торговля вне магазинов, палаток и рынков (ОКВЭД 47.9): в ней работают 530 тыс. компаний и ИП, или 6,6% всех действующих. На втором месте — грузоперевозки (ОКВЭД 49.4) с 470 тыс. компаний (5,85%). В топ-5 по России также входят торговля в неспециализированных магазинах (ОКВЭД 47.1, 4,0%), аренда недвижимости (ОКВЭД 68.2, 4,5%) и строительство зданий (ОКВЭД 41.2, 3,8%).
Медианный возраст российского предпринимателя составляет 40 лет. В большинстве федеральных округов этот показатель составляет 40−41 год. Самый молодой портрет — на Северном Кавказе, где медианный возраст предпринимателя равен 38 годам. На долю женщин среди предпринимателей по стране приходится 37,6%, мужчин — 62,4%.
Источником информации для исследования стали обезличенные данные клиентов «Точка банка», данные ЕГРЮЛ/ ЕГРИП, реестр проверок ФГИС ЕРКНМ, данные Росстата.