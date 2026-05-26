Россиянам рассказали, какая справка поможет увеличить пенсию

Чтобы повысить размер пенсии, россиянам нужно убедиться в правильности учета трудового стажа. Для этого можно запросить справку о состоянии индивидуального лицевого счета. Об этом напомнила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
«Чтобы проверить, все ли периоды работы учтены при начислении пенсии, нужно заказать справку о пенсионных правах в Социальном фонде России — через “Госуслуги” или лично в отделении», — сказала эксперт для РИА Новости.
Так, если в выписке Соцфонда отсутствуют какие-либо данные, нужно запросить справку непосредственно у работодателя. А в случае, если компания уже ликвидирована, следует обращаться в архив.
Как отметила Иванова-Швец, для судебного разбирательства пригодятся любые косвенные доказательства: платежные листки, зарплатные ведомости, пропуска, награды за труд и свидетельские показания бывших сослуживцев.
