Как бюджет целых областей: сколько денег тратится на Курбан айт в Казахстане, подсчитал эксперт

В дни празднования Курбан айт казахстанцы покупают крупный и мелкий рогатый скот, который затем будет разделен между семьями и нуждающимися. Макроэкономист Ернар Серик в своем Telegram-канале Tradereport сообщает, что его оценочный расчет на основе примерного количества забиваемого скота и средних цен по онлайн-прайсам показывает, что общая сумма расходов может оказаться сопоставимой с бюджетом области Абай.
«При этом важно понимать, что значительная часть мяса уходит на столы семей, родственников и нуждающихся. Поэтому речь не о критике традиции, а о понимании ее реального масштаба. Курбан айт сейчас — это большой рынок мяса, доходы сельхозпроизводителей и масштабная неформальная система социальной помощи», — отмечает эксперт.
Крупный рогатый скот (КРС). Обычно на праздник семьи могут совместно приобрести крупный рогатый скот (КРС) и разделить его между собой. Это связано с тем, что стоимость обычно достаточно высокая. Как сообщает эксперт, в праздник объемы закупленного количества КРС могут достигать около 350−500 тыс. голов.
«При средней цене одной головы около 776 тыс. тенге это дает примерно 272−388 млрд тенге. То есть только по крупному рогатому скоту оборот может быть много больше, чем годовой бюджет области Улытау (219 млрд тенге)», — отмечает Ернар Серик.
Мелкий рогатый скот. Овцы и козы являются одними из наиболее доступных вариантов покупки из-за своей стоимости. Как сообщает эксперт, в честь праздника обычно их забивается около 700−900 тыс. голов, что в два раза превышает показатели по крупному рогатому скоту.
«При условной средней цене 110−115 тыс. тенге за голову это дает еще около 80−100 млрд тенге. Здесь стоимость ниже, чем по КРС, но именно овцы и козы традиционно занимают большую часть забоя на Курбан айт по количеству», — отмечается в источнике.
В результате совокупная стоимость купленного скота в дни празднования может достигать около 350−490 млрд тенге. Как указывает эксперт, это сопоставимо с бюджетом области Абай за 2025 год — 481 млрд тенге.