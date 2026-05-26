НБКИ: средний размер лимитов по новым кредитным картам снизился на 8,5%

Существенное снижение этого показателя в апреле продемонстрировали Ленинградская область, Приморский край, а также Самарская, Белгородская и Кемеровская области.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в апреле 2026 года сократился на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 103,2 тыс. рублей (в 2025 году — 112,8 тыс. рублей). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель, напротив, немного увеличился — на 0,6% (в марте — 102,6 тыс. рублей).

Среди 30 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в апреле 2026 года был отмечен в Москве (136 тыс. рублей) и Санкт-Петербурге (121,9 тыс. рублей), а также в Московской (121,8 тыс. рублей), Тюменской (с ХМАО и ЯНАО) (110,8 тыс. рублей) и Ленинградской (105 тыс. рублей) областях.

При этом наиболее существенное снижение этого показателя в апреле 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продемонстрировали Ленинградская область (-14,8%), Приморский край (-14,2%), а также Самарская (-11%), Белгородская (-10,9%) и Кемеровская (-10,6%) области. В то же время в некоторых регионах из топ-30 этот показатель за год, напротив, вырос, в том числе в Ставропольском крае (+3,5%), Ростовской области (+2,4%) и Республике Крым (+0,9%). В Москве и Санкт-Петербурге средний размер лимитов за год сократился на 9,4% и 8,9% соответственно.

«В последнее время средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам стабилизировался на уровне около 100 тыс. рублей. Во многом это обусловлено тем, что аппетит к риску со стороны банков находится на довольно низком уровне на фоне жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка», — отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

