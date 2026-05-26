Купюры номиналом 2000 тенге старого образца перестанут принимать в Казахстане: что нужно знать

Эти купюры ввели в обращение чуть больше 13 лет назад. Пока казахстанцы могут свободно ими расплачиваться. Однако с 24 июня банкноты перестанут принимать при оплате. При этом деньги не обесценятся. В течение трёх лет их можно будет обменять в банках второго уровня. А по истечении этого срока — только в Нацбанке.