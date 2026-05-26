Купюры номиналом 2000 тенге старого образца перестанут принимать в Казахстане: что нужно знать

Старые двухтысячные купюры перестанут принимать в Казахстане. Банкноты 2012 года выпуска выведут из обращения. Ими невозможно будет расплатиться уже через два месяца. При этом граждане без проблем смогут обменять их на новые. Речь идёт о купюре с монументом «Қазақ Елi». На лицевой стороне также изображены стилизованный сайгак, летящие голуби и государственные символы. На обратной — карта Казахстана, река Иртыш и юрта.
Эти купюры ввели в обращение чуть больше 13 лет назад. Пока казахстанцы могут свободно ими расплачиваться. Однако с 24 июня банкноты перестанут принимать при оплате. При этом деньги не обесценятся. В течение трёх лет их можно будет обменять в банках второго уровня. А по истечении этого срока — только в Нацбанке.