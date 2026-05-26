На старт, внимание, май: горняки и энергетики вышли на юбилейный «ЗаБег.РФ»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Сотрудники АО «СУЭК-Красноярск» и Сибирской генерирующей компании приняли участие во Всероссийском полумарафоне «ЗаБег.РФ».
В десятый раз этот праздник собрал бегунов от Калининграда до Владивостока, которые синхронно вышли на старт по всей стране. В Красноярске праздник спорта развернулся на площади перед краевой филармонией. Кто-то бежал 5 километров, кто-то — 10 или 21. А малыши, в том числе дети энергетиков и угольщиков, покоряли свой первый километр.
Для Юлии Посохиной, специалиста управления по персоналу, труду и социальным вопросам АО «СУЭК-Красноярск», этот забег стал особенным. Она не только побила личный рекорд, но и заняла второе место в своей возрастной категории. «Бежала 5 километров, впервые вышла из 22 секунд. Такие мероприятия — это не просто спорт. Это общение, эмоции, сплочение, — говорит Юлия. — Мы становимся дружнее. Погода немного подвела — бежать пришлось против ветра. Но разве это может испортить праздник?».
Не помешала погода и заместителю начальника цеха тепловой автоматики и измерений Красноярской ТЭЦ-2 Валерию Бугаеву. Для него спорт — не хобби, а образ жизни. В школе и институте были лыжи. На работе — корпоративные турниры, футбол. В нынешнем забеге он пришёл к финишу пятым на десятикилометровке. Но место в таблице для него не самое главное: Валерий бежал дистанцию вместе с супругой Ириной. «Спорт для нас — семейное, — рассказывает Валерий. — Мы давно участвуем в забегах. Это помогает держать себя в форме, ставить новые цели и, главное, быть вместе. Приятно, что Компания поддерживает такие стремления. Спорт объединяет, даёт заряд энергии. И ещё — это возможность представлять СГК на разных стартах».
Для СУЭК-Красноярск и СГК такие мероприятия — это вклад в здоровье сотрудников и в атмосферу внутри коллектива. Каждый год сотрудники компаний участвуют в соревнованиях самых разных уровней — от внутрикорпоративных спартакиад до Всероссийских турниров. «ЗаБег.РФ» стал ещё одной яркой страницей. На финише — медали, улыбки и обещание вернуться в следующем году. Потому что даже после тяжёлой рабочей недели можно и нужно бежать. Не за рекордами. Для себя. Для семьи. Для команды. В здоровом теле — здоровый дух: для угольщиков и энергетиков это не просто слова, а один из жизненных ориентиров, который помогает ставить рекорды не только на спортивных площадках, но и в труде.