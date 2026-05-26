На старт, внимание, май: горняки и энергетики вышли на юбилейный «ЗаБег.РФ»

Для СУЭК-Красноярск и СГК такие мероприятия — это вклад в здоровье сотрудников и в атмосферу внутри коллектива. Каждый год сотрудники компаний участвуют в соревнованиях самых разных уровней — от внутрикорпоративных спартакиад до Всероссийских турниров. «ЗаБег.РФ» стал ещё одной яркой страницей. На финише — медали, улыбки и обещание вернуться в следующем году. Потому что даже после тяжёлой рабочей недели можно и нужно бежать. Не за рекордами. Для себя. Для семьи. Для команды. В здоровом теле — здоровый дух: для угольщиков и энергетиков это не просто слова, а один из жизненных ориентиров, который помогает ставить рекорды не только на спортивных площадках, но и в труде.