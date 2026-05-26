В Иркутске разрабатывают проект по ликвидации гальванического хранилища ПО «Восток»

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, указанный объект уже включили в Госреестр объектов накопленного вреда окружающей среды, который ежегодно обновляет Минприроды России. Разработку проекта планируют завершить к июню 2027 года.
«После завершения проектирования и получения положительного заключения государственной экологической экспертизы будет направлена заявка в Минприроды России для получения федерального финансирования на реализацию проекта по ликвидации объекта в рамках федерального проекта “Генеральная уборка” национального проекта “Экологическое благополучие”», — отметила министр природных ресурсов и экологии региона Светлана Трофимова.
Ранее агентство рассказывало, как в Приангарье реализуется проект «Генеральная уборка». В этом году работы по ликвидации проходят на площадках БЦБК, «Усольехимпрома», полигоне ТБО в Черемхове.