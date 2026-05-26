В Мособлдуме рассказали о росте числа субъектов МСП в Подмосковье

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Почти 490 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства насчитывается в Московской области. За последние пять лет их количество выросло в регионе практически на 40%. Об этом сообщил ТАСС председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.
«Предприниматели создают рабочие места, платят налоги, развивают территории. Наша задача — сделать все, чтобы им было комфортно работать в Подмосковье. Если в 2021 году в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства области насчитывалось 354 тыс. субъектов, то сегодня, в 2026 году, их уже свыше 489 тысяч. Такой значительный рост стал возможен только благодаря системной, последовательной работе», — сказал Брынцалов.
Он добавил, что в регионе для МСП действует комплекс мер поддержки. Среди них субсидии на модернизацию и лизинг, компенсация затрат при работе по франшизам, поддержка компаний, работающих на маркетплейсах, и другие.
«В рамках партийного проекта “Предпринимательство” мы общаемся с бизнесом, собираем проблемы, предложения. Регулярно проводим круглые столы, встречи с бизнес-сообществом и мероприятия в других форматах. Без обратной связи и постоянного диалога невозможно выстроить эффективную работу», — отметил Брынцалов.
В России 26 мая отмечается День предпринимателя.