OneTwoTrip: спрос россиян на турпоездки в ОАЭ снизился весной почти на 60%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спрос самостоятельных туристов из России на бронирование отелей в ОАЭ снизился этой весной на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса для организации путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).
«Некоторые традиционно востребованные направления весной 2026 года показали заметный отток российских путешественников. Топ-5 стран с самым сильным падением спроса: ОАЭ — падение на 56,8%, Индонезия — на 27,8%, Италия — на 26,5%», — рассказали в компании.
Кроме того, снизился спрос россиян на турпоездки в Грузию (на 18,8%) и Таиланд (на 10,1%).
Минэкономразвития России 3 марта 2026 года рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, а туроператорам — приостановить продажу туров туда в связи с угрозой безопасности.