OneTwoTrip: спрос россиян на турпоездки в ОАЭ снизился весной почти на 60%

В компании заявили, что некоторые традиционно востребованные направления показали заметный отток российских путешественников.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Спрос самостоятельных туристов из России на бронирование отелей в ОАЭ снизился этой весной на 56,8% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в исследовании сервиса для организации путешествий OneTwoTrip (текст есть у ТАСС).

«Некоторые традиционно востребованные направления весной 2026 года показали заметный отток российских путешественников. Топ-5 стран с самым сильным падением спроса: ОАЭ — падение на 56,8%, Индонезия — на 27,8%, Италия — на 26,5%», — рассказали в компании.

Кроме того, снизился спрос россиян на турпоездки в Грузию (на 18,8%) и Таиланд (на 10,1%).

В то же время аналитики зафиксировали существенный рост интереса к странам Азии и СНГ, а также к Венгрии. В частности, объем бронирований жилья в этой стране вырос за год на 90%, в Узбекистане — на 50%, в Китае — на 37,3%, в Армении — на 37%, во Вьетнаме — на 28,6%.

Минэкономразвития России 3 марта 2026 года рекомендовало российским туристам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока, а туроператорам — приостановить продажу туров туда в связи с угрозой безопасности.

ОАЭ: ближневосточная монархия, известная на весь мир
Объединенные Арабские Эмираты — государство на Ближнем Востоке, которое за несколько десятилетий прошло путь от пустынных поселений до одного из самых богатых и влиятельных центров мировой экономики. Сегодня ОАЭ ассоциируются с небоскребами, финансовыми рынками, нефтяными доходами и международной дипломатией. В материале — самое важное по теме.
Читать дальше