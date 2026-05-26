Московская фирма поставила креветки и мясо без документов во Владивосток

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора наказало московское предприятие за нарушение при перевозке импортного мяса и креветок. Компания отделалась предупреждением — это первое подобное нарушение в ее работе. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — «Владивосток».
Нарушение выявили в начале апреля в городе Артеме. Государственный инспектор досматривал продукцию, которая поступила на склад. При проверке выяснилось: на часть товара нет ветеринарных сопроводительных документов. А без них невозможно подтвердить прослеживаемость, то есть понять, откуда продукт приехал и безопасен ли он.
В отношении компании начали административное дело. Его рассмотрели 20 мая. Поскольку правонарушение совершено впервые, наказание назначили в виде предупреждения.