Почти 90% россиян считают отличным качество услуг такси для поездок с детьми

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Большинство россиян (88%) оценили качество услуг такси для поездок с детьми в России как отличное. Половина родителей считают, что в РФ оно выше, чем в зарубежных странах, говорится в исследовании Роскачества (есть в распоряжении ТАСС).
По мнению 79% опрошенных, качество услуг такси за последние десять лет изменилось в лучшую сторону. Что касается критериев выбора транспорта для поездок с детьми, то родители указывали безопасность (55%), соблюдение правил дорожного движения водителем (39%). Приемлемая стоимость важна для 35% родителей, 33% считают важным комфорт для ребенка, отмечается в исследовании.
По данным опроса, 62% жителей городов-миллионников пользуются услугами такси для поездки с детьми хотя бы один раз в месяц, из них 5% пользуются такси практически каждый день, 10% ездят на такси 3−4 раза в неделю, 22% — 1−2 раза в неделю и 26% — не менее одного раза в месяц. В то же время личным автомобилем пользуются хотя бы раз в месяц 81% родителей, при этом ровно половина пользуются им практически каждый день.
Две трети (68%) родителей при перевозке детей используют «Детский» тариф, 43% просто заказывают тариф «Эконом», треть (33%) — «Комфорт». Больше половины россиян (58%) заказывают такси для того, чтобы доехать до врача, а также для поездок к родственникам или друзьям (57%). На развлекательные мероприятия вызывают такси 53% респондентов, 38% родителей — чтобы отвезти детей на кружки и секции, 23% — в детский сад, 22% — в школу.
Абсолютное большинство (91%) респондентов используют детское удерживающее устройство. Это одна из самых популярных дополнительных услуг в такси — им пользуется каждый второй родитель (50%). Каждый четвертый россиянин (25%) просит помочь с багажом и коляской. Также 22% респондентов просят включить кондиционер, 16% — оказать им помощь при посадке в такси, по 13% — предоставить зарядное устройство и увеличенное время ожидания. Кроме того, 12% просят организовать поездку в тишине и 11% — перевезти домашнее животное.
«При этом почти каждый пятый (19%) готов дополнительно оплатить опцию “увеличенное время ожидания” и столько же — помощь с багажом и коляской. 17% готовы дополнительно заплатить за то, чтобы водитель проводил ребенка до входа в здание и передал его лично, 16% — за услуги “автоняня”, — говорится в исследовании.
В опросе участвовали 2 тыс. родителей с детьми в возрасте до 12 лет, проживающие в городах с численностью населения свыше 1 млн. человек.