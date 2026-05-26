Большинство россиян хотели бы получать доплату к долгосрочным сбережениям

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Большинство россиян (70%) хотели бы получать доплату от компании к своим долгосрочным сбережениям как часть соцпакета. Это следует из данных опроса «СберНПФ» (партнера «Сберинвестиций») и сервиса «Работа.ру» (материалы есть в распоряжении ТАСС).
16% россиян скорее воздержались бы от доплаты, 14% сказали, что точно отказались бы, следует из данных опроса.
Более половины (61%) опрошенных в активном поиске работы знают или представляют, что такое программа долгосрочных сбережений (ПДС), 13% что-то слышали о ней. Еще 26% не знакомы с этим способом копить с господдержкой.
Про участие работодателей в ПДС граждане пока осведомлены заметно хуже. Так, 52% респондентов не знали, что компания может пополнять их ПДС-счет. 27% владеют этой информацией, 13% — что-то слышали о такой возможности.
В опросе приняли участие 3 тыс. граждан со всех регионов России.