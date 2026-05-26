В Приангарье суд признал семью утратившей право на старое жилье

Старое жилье находилось в аварийном доме, а семья переехала.

Братский районный суд удовлетворил иск администрации Кежемского сельского поселения к семье нанимателей о признании их утратившими право пользования жильем в аварийном доме. Об этом сообщили в пресс-службе судов Иркутской области.

Как установлено в суде, многоквартирный дом в поселке Кежемский признан аварийным и подлежит сносу. Еще в марте 2023 года суд обязал администрацию предоставить семье благоустроенное жилье по договору соцнайма. В ходе нового разбирательства стороны заключили такой договор на трехкомнатную квартиру в том же населенном пункте. Наниматель и члены ее семьи дали письменное согласие на переезд, претензий не имеют.

Поскольку граждане обеспечены равноценным жильем, суд признал их утратившими право пользования аварийной квартирой, расторг договор соцнайма и снял их с регистрационного учета.

Ранее сообщалось о том, что в Иркутске фирма задолжала работникам 740 тысяч рублей.