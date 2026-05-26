В Приангарье суд признал семью утратившей право на старое жилье

Как установлено в суде, многоквартирный дом в поселке Кежемский признан аварийным и подлежит сносу. Еще в марте 2023 года суд обязал администрацию предоставить семье благоустроенное жилье по договору соцнайма. В ходе нового разбирательства стороны заключили такой договор на трехкомнатную квартиру в том же населенном пункте. Наниматель и члены ее семьи дали письменное согласие на переезд, претензий не имеют.