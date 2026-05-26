«Авито Работа»: названа зарплата специалистов по обслуживанию кондиционеров

По данным исследования, среднее зарплатное предложение выросло на 39% и достигло 126 041 рублей в месяц.

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Средняя заработанная плата специалистов в России в 2026 году достигла 126 тыс. рублей в месяц. Это следует из исследования «Авито Работа», которое есть в распоряжении ТАСС.

«В целом по России среднее зарплатное предложение для специалистов по обслуживанию кондиционеров выросло на 39% и достигло 126 041 рублей/месяц», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в условиях ранней жары в Центральной России и роста спроса на климатическую технику работодатели стали активнее искать специалистов по установке и обслуживанию кондиционеров.

Так, в Санкт-Петербурге и Москве работодатели предлагают в среднем 174 993 рубля и 164 768 рублей соответственно, говорится в исследовании.

Среди регионов наиболее заметный рост зарплатных предложений зафиксирован в Хабаровском крае. Там работодатели предлагают специалистам в среднем 171 429 рублей. В Ярославской области средняя предлагаемая зарплата выросла до 117 917 рублей.