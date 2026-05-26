В Омской области строят эстакады Северного обхода

Магистраль протяжённостью несколько километров будет платной и включит 19 мостов, 5 развязок и площадки для отдыха.

Источник: Om1 Омск

Под Омском продолжается активная стройка Северного обхода. На трассе Тюмень — Омск, в районе поворота на посёлок Камышловский, уже ведутся работы по возведению эстакад для нового виадука: установлены опоры и ведётся монтаж верхней части конструкции.

На ключевом участке через реку Иртыш продолжается устройство опор и монтаж рабочих мостов, а вскоре начнутся земляные работы и переустройство инженерных коммуникаций. Длина моста через Иртыш составит 1 277 метров, а мост через Омь — 176 метров.

В состав Северного обхода войдут пять транспортных развязок, 19 путепроводов и мостов, а также шесть площадок для отдыха. Финансирование проекта осуществляется за счёт федерального бюджета, внебюджетных источников и банковских инвестиций. Завершение строительства планируется к 2030 году.