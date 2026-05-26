Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстанцев начнут привлекать к борьбе с финансовыми пирамидами

Казахстанцы смогут стать помощниками финансовой разведки и помогать государству бороться с финпирамидами. О том, как будет работать новый механизм, читайте в материале NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Финансовые пирамиды могут нанести огромный ущерб их участникам. Недавно стало известно, что в Шымкенте выявили организацию, обманувшую свыше 900 вкладчиков на 700 млн тенге. Им обещали высокую доходность в районе 50% за несколько дней. Однако каждая пирамида имеет одну цель — принести доход своим основателям. Остальные участники являются лишь донорами денег, которых в итоге обманут.

В Казахстане регулярно закрывают одну пирамиду за другой, но затем появляются новые, и всё повторяется. Вкладчики несут деньги, которые затем им не возвращают. В связи с этим в Казахстане официально заработал институт общественных помощников Агентства по финансовому мониторингу. Через этот институт казахстанцы могут на законных основаниях содействовать государству в борьбе с экономическими преступлениями и финансовыми пирамидами.

Для получения статуса общественного помощника гражданин должен подать письменное заявление в территориальный департамент экономических расследований. После проверки кандидата по различным базам (включая наркологический и психоневрологический учеты) заявка передается в местный акимат, который принимает решение. После одобрения гражданину выдают официальное удостоверение общественного помощника сроком на три года. Курировать и обучать новобранцев будут сотрудники службы экономических расследований.

Чтобы стать помощником финразведки, необходимо иметь безупречную репутацию в глазах государства. Специальных требований к образованию или обязательных психологических тестов для кандидатов не предусмотрено. Помощниками не смогут стать несовершеннолетние, недееспособные граждане, состоящие на профилактических учетах, а также те, против кого ведется досудебное расследование или кто в течение последнего года привлекался к административной ответственности за умышленные правонарушения.

Общественным помощникам не будут платить вознаграждение, хотя возможность поощрения от акиматов предусмотрена. Активисты не смогут участвовать в операциях по задержанию, вести скрытую съемку или внедряться в финансовые пирамиды. Также не будет страховки, так как не планируется привлекать их к опасным работам. Их задача будет состоять в профилактической и разъяснительной деятельности.

Таким образом, казахстанцы смогут лично участвовать в борьбе с мошенниками и помогать гражданам не попасть в их ловушку.