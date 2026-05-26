Казахстанцев начнут привлекать к борьбе с финансовыми пирамидами

В Казахстане регулярно закрывают одну пирамиду за другой, но затем появляются новые, и всё повторяется. Вкладчики несут деньги, которые затем им не возвращают. В связи с этим в Казахстане официально заработал институт общественных помощников Агентства по финансовому мониторингу. Через этот институт казахстанцы могут на законных основаниях содействовать государству в борьбе с экономическими преступлениями и финансовыми пирамидами.