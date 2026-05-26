«Этажи»: цены на земельные участки выросли в Краснодаре, Казани и Москве

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Больше всего земельные участки за год подорожали в Краснодаре, Казани, Москве и Подмосковье, сообщил ТАСС руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.
«Если говорить о росте цен относительно прошлого года, то самая заметная динамика отмечена в Краснодаре и Казани — на 14−15%, в Москве и Подмосковье — 12%, в Санкт-Петербурге и Ленобласти — 10−12%. Самая же сдержанная динамика в Волгограде и Омске — не более 6−7%», — отметил эксперт.
По словам Саукова, традиционно среди регионов России в пятерку лидеров по средней стоимости сотки земельных участков под ИЖС входят Москва и ближнее Подмосковье (в среднем около 620 тыс. рублей за сотку), Краснодар (490 тыс. рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (310 тыс. рублей), Казань (240 тыс. рублей) и Ростов-на-Дону (200 тыс. рублей).
Также в десятке лидеров по стоимости сотки земли: Екатеринбург (160 тыс. рублей), Новосибирск (145 тыс. рублей), Нижний Новгород (135 тыс. рублей), Самара (130 тыс. рублей) и Челябинск (115 тыс. рублей), добавил эксперт. Самая же доступная стоимость сотки земли под ИЖС в Волгограде (91 тыс. рублей), Омске (94 тыс. рублей) и Перми (100 тыс. рублей).