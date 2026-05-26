С 1 июля заработает новая программа кредитования малого бизнеса: Новак сообщил подробности

Накануне председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что в России зафиксирован рекордный рост числа малых предприятий. По его словам, к маю этого года количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) достигло почти 7 миллионов, что является лучшим показателем за всю историю наблюдений с 2014 года.