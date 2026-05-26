В районе телевышки в Иркутске отремонтируют спуск к набережной Ангары

IrkutskMedia, 26 мая. В Октябрьском округе Иркутска проведут долгожданное благоустройство спуска к набережной реки Ангара. Работы планируют провести этим летом по проекту «Народные инициативы» за счёт финансирования из городского бюджета.
Как рассказали в пресс-службе городской администрации, благоустроят дорожку от улицы Дальневосточной, 4 до Верхней Набережной, 69. Здесь отремонтируют лестницу (в том числе установят перила), восстановят деревянные ступени и лестничные площадки у спуска и подъёма, проведут покраску деревянных элементов. Также прилегающие части дороги и тротуаров заасфальтируют, демонтируют бетонные блоки, установят освещение в четырёх парковых зонах и проведут озеленение территории.
«Этот спуск используют жители близлежащих домов. Они и выступили с предложением обновить лестницу и пространство рядом. В период голосования осенью прошлого года проект стал победителем в номинации “Индивидуальная жилая застройка Иркутска”. К работам планируют приступить в начале июля после определения подрядчика», — рассказали в комитете по управлению округом.
Вместе с тем по программе «Народные инициативы» в Октябрьском округе проведут ремонт лестниц от остановки «Волжская» до площади бульвара Постышева. Также благоустроят площадки на стадионе школы № 21 и проведут оснащение кабинетов школы № 27 современным мультимедийным оборудованием.
Ранее агентство рассказывало, что в областном центре на бульваре Гагарина появились новые урны. Баки выполнены из архитектурного бетона с мраморной крошкой.