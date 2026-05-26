В районе телевышки в Иркутске отремонтируют спуск к набережной Ангары

Как рассказали в пресс-службе городской администрации, благоустроят дорожку от улицы Дальневосточной, 4 до Верхней Набережной, 69. Здесь отремонтируют лестницу (в том числе установят перила), восстановят деревянные ступени и лестничные площадки у спуска и подъёма, проведут покраску деревянных элементов. Также прилегающие части дороги и тротуаров заасфальтируют, демонтируют бетонные блоки, установят освещение в четырёх парковых зонах и проведут озеленение территории.