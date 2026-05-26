ОКБ: количество льготных ипотечных кредитов в апреле снизилось на 23%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Количество выданных льготных ипотечных кредитов в апреле 2026 года сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 32,59 тыс. (в 2025 году — 42,49 тыс.), а по сравнению с мартом этого года, напротив, выросло на 3% (в марте — 31,8 тыс.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).