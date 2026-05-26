ОКБ: количество льготных ипотечных кредитов в апреле снизилось на 23%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Количество выданных льготных ипотечных кредитов в апреле 2026 года сократилось на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 32,59 тыс. (в 2025 году — 42,49 тыс.), а по сравнению с мартом этого года, напротив, выросло на 3% (в марте — 31,8 тыс.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Объединенного кредитного бюро (ОКБ).
По данным ОКБ, общий объем кредитов на покупку жилья с господдержкой в апреле вырос на 3% относительно предыдущего месяца, до 193,31 млрд рублей (в марте — 188,44 млрд рублей) и снизился на 20% относительно апреля 2025 года (240,35 млрд рублей).
Средняя сумма льготного ипотечного кредита с марта не изменилась и составила 5,93 млн рублей В апреле 2025 года этот показатель был равен 5,66 млн рублей. Средний срок льготной ипотеки в апреле составил 314 мес. В марте он был равен 316 мес., в апреле 2025 года — 321 мес.
За четыре месяца 2026 года россияне оформили 146,53 тыс. ипотечных кредитов с господдержкой на общую сумму 859,45 млрд рублей. Среднемесячный объем выдач составил 214,86 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2025 года количество льготных ипотечных кредитов выросло на 15%, объем — на 18%: с января по апрель 2025 года было выдано 127,55 тыс. ипотек с господдержкой на 726,46 млрд рублей, в среднем за месяц — на 181,61 млрд рублей.
В топ-5 регионов по объемам льготного ипотечного кредитования в апреле вошли: Москва — 2,14 тыс. кредитов на 18,96 млрд рублей, Московская область — 1,73 тыс. кредитов на 13,91 млрд рублей, Санкт-Петербург — 1,37 тыс. кредитов на 10,35 млрд рублей, Татарстан — 1,08 тыс. кредитов на 6,18 млрд рублей, Краснодарский край — 1,05 тыс. кредитов на 5,81 млрд рублей.
Самые крупные льготные ипотечные кредиты в апреле выдавали жителям Москвы — в среднем 8,85 млн рублей, Московской области — 8,05 млн рублей и Санкт-Петербурга — 7,54 млн руб. Самый длительный средний срок ипотечного кредитования по госпрограммам в апреле зафиксирован в Кабардино-Балкарии и Тыве — 347 мес., а самый короткий — 232 мес. — в Чукотском АО.