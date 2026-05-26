Rusprofile: выручка топ-10 производителей пива в 2025 году выросла на 14%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Выручка топ-10 производителей пива по итогам 2025 года выросла на 14% и превысила 317 млрд рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, с которым ознакомился ТАСС.
«По данным сервиса проверки и анализа контрагентов Rusprofile, совокупная выручка топовых производителей пива за 2025 год равняется 317,7 млрд рублей. Общая чистая прибыль этих компаний составила 25,5 млрд рублей. У лидеров отрасли за прошлый год выручка в среднем выросла на 14%, а прибыль — на 158%», — говорится в исследовании.
Как пояснил заместитель директора компании стратегического консалтинга «АРБ про» Роман Копосов, рост выручки крупнейших производителей пива связан не только с увеличением спроса, но и с ростом цен. «На рынок давят подорожание сырья, упаковки, логистики, оборудования, фонда оплаты труда, а также рост акцизов. Поэтому часть динамики отражает не столько резкий рост потребления, сколько инфляцию издержек и перенос этих затрат в цену», — рассказал эксперт, слова которого приводятся в исследовании.
Отмечается, что самую большую выручку в 2025 году получила «Пивоваренная компания “Балтика”, на втором месте находится компания “Объединенные пивоварни — холдинг”, ранее известное как российское подразделение Heineken. Тройку лидеров замыкает ЗАО “Московская пивоваренная компания”.
«Дальше рынок, скорее всего, продолжит расти в деньгах быстрее, чем в натуральном выражении. Резкого скачка потребления я бы не ожидал. Спрос будет умеренно устойчивым, но рост выручки во многом будет обеспечиваться ценами, структурой продаж и уходом части слабых игроков. В выигрышной позиции окажутся компании, которые умеют одновременно контролировать себестоимость, работать с сетями, развивать бренд и быстро адаптироваться к регулированию», — заключил эксперт.