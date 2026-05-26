Четыре угольные котельные закроют в Минусинске по нацпроекту

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экологическое благополучие» и комплексного плана по снижению выбросов в атмосферный воздух в Минусинске приступили к реализации проекта по модернизации системы теплоснабжения в микрорайоне Технического узла связи (ТУСМ). Проект предполагает замещение устаревших ведомственных котельных и перевод тепловой нагрузки на современный теплоисточник — Минусинскую ТЭЦ.
По соглашению с администрацией города СГК взяла на себя финансирование и организацию проектно-изыскательских работ по проекту, а муниципалитет, в свою очередь, берет на себя обязательства по строительству и монтажу новой тепловой сети протяженностью три километра. Новая сеть соединит потребителей тепла в микрорайоне «ТУСМ» с магистральными тепловыми сетями, которые находятся на обслуживании Минусинской ТЭЦ.
По итогам реализации проекта появится возможность закрыть сразу несколько неэффективных теплоисточников: котельные предприятий АО «ДРСУ 10», «Горводоканал», «ТУСМ-4» и МБУ «Коммунальщик». Вместо них появится центральный тепловой пункт.
Общая проблема всех этих котельных — отсутствие оснащения современными системами газоочистки. Кроме того, из-за небольшой высоты дымовых труб выбросы рассеиваются неэффективно, а устаревшее оборудование не позволяет обеспечить экологическую безопасность жителей домов на соседних улицах.
Отметим, с 2018 года в рамках федерального проекта «Чистый воздух» Сибирская генерирующая компания проводит масштабную экологическую модернизацию. Одно из ее направлений — замещение неэффективных котельных и перевод их потребителей на ТЭЦ. За счет того, что тепловые станции имеют более высокие трубы, современные системы газоочистки это приводит к снижению выбросов.
В Красноярске на сегодняшний день замещено 37 котельных, что с учетом модернизации Красноярской ТЭЦ-1 сократило выбросы на 8 700 тонн в год. В Канске замещение 12 неэффективных котельных привело к снижению выбросов на 1 500 тонн.
Дополнительно замещение котельных усиливает надежность теплоснабжения. Для подачи тепла от ТЭЦ в микрорайоны, отапливаемые от котельных, энергетики прокладывают новые теплосети. За последние 5 лет в Красноярске было обновлено 300 км теплосетей. В результате повреждаемость трубопроводов в этот отопительный сезон снизилась на треть. В Канске обновление 50 км сетей привело к снижению их износа в 2 раза: с 80 до 38%.