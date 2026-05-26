Четыре угольные котельные закроют в Минусинске по нацпроекту

По соглашению с администрацией города СГК взяла на себя финансирование и организацию проектно-изыскательских работ по проекту, а муниципалитет, в свою очередь, берет на себя обязательства по строительству и монтажу новой тепловой сети протяженностью три километра. Новая сеть соединит потребителей тепла в микрорайоне «ТУСМ» с магистральными тепловыми сетями, которые находятся на обслуживании Минусинской ТЭЦ.