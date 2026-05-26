С судовладельцев соберут 210 млрд рублей на 500 новых контейнеровозов и танкеров

Правительство планирует заместить бюджетное финансирование программы льготного лизинга судов Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) внебюджетным. Целевые параметры программы замещения возрастного флота были согласованы на совещании у первого вице-премьера Дениса Мантурова 30 апреля, узнал «Ъ».

До 2030 года планируется списать все суда «река-море» старше 40 лет. На смену им должны прийти около 500 сухогрузов, контейнеровозов и танкеров, которые за 10 лет должна построить ОСК.

Изначально для финансирования льготного лизинга судов предлагалось предусмотреть для ОСК 197 млрд руб. в бюджете 2026−2028 годов (впоследствии речь шла о 290 млрд руб. в год в 2026—2030 годах) и создать механизм господдержки. Однако теперь бюджетному источнику предложена альтернатива.

Профинансировать программу планируют за счет платежа, состоящего из надбавки к тарифу на освидетельствование судов и к портовому сбору. В 2026—2030 годах планируется собрать 210 млрд руб. По словам источника «Ъ», альтернативу бюджетному финансированию уже концептуально поддержал президент. Однако потребители услуг судоходства и аналитики настроены пессимистично и полагают, что такая нагрузка убьет рынок.

Подробнее — в материале «Ъ» «Заместительное судостроение».