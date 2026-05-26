Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 26 мая

Национальным банком изменены курсы валют на 26 мая, вторник. В частности, курс доллара и курс евро увеличились, а курс российского рубля уменьшился.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на вторник, 26 мая, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,7549 белорусского рубля, 1 евро — 3,2069 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,8547 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на понедельник, 25 мая, курс доллара и курс евро выросли, а курс российского рубля стал ниже во вторник, 26 мая. Сильнее в стороны увеличения изменился курсы европейской валют.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0043 белрубля, курс евро увеличился на 0,0150 белрубля, а курс российского рубля уменьшился на 0,0039 белрубля.
