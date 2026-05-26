В Иркутской области назвали победителей конкурса «АгроНТРИ-2026»

По информации пресс-службы облправительства, конкурс направлен на реализацию стратегий по повышению престижа профессий и научно-технологическому развитию агропромышленного комплекса и отвечает целям федерального проекта «Кадры в АПК», входящего в состав президентского национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности».
Участие в церемонии открытия приняла министр сельского хозяйства Иркутской области Марина Кожарина. Она поздравила юных конкурсантов с успешным прохождением предварительных этапов конкурса и отметила, что в регионе растет число учащихся, проявляющих интерес к аграрной отрасли.
«Вы — новое поколение, которому предстоит превратить сельское хозяйство в сферу высоких технологий. Конкурс “АгроНТРИ” — это не просто соревнование, это уникальная возможность проявить свои таланты, трамплин в науку и в будущую профессию», — сказала Марина Кожарина.
За победу в региональном этапе боролись 150 участников из 48 образовательных учреждений Приангарья. Они соревновались в пяти номинациях, направленных на развитие технологий в агропромышленном комплексе. Всего на участие в конкурсе поступило около 700 заявок.
В номинации «АгроСмарт» победила девятиклассница Виктория Килюшик из Черемховского района, которая лучше всех настроила умную камеру и виджеты для распознавания сельскохозяйственных животных.
Победителем в номинации «АгроМетео» стал ученик девятого класса Григорий Родин из Заларинского района, продемонстрировавший высокие теоретические знания и практические умения по оценке метеорологических условий для ведения полевых работ.
В номинации «АгроВет» победила десятиклассница Софья Пантелеева из Иркутского района, показавшая умения в области современной ветеринарной медицины и набравшая высокие баллы по модулям «Мобильный зоотехник», «Копытный сервис», «Анатомия», «Хирургия» и «Стоматология».
В номинации «АгроКосмос» победил ученик седьмого класса Дамби Юндунов из Иркутского района, продемонстрировавший умения в области дешифрования космических снимков для нужд сельского и лесного хозяйств.
В номинации «АгроРоверы» победил девятиклассник Александр Климов из Иркутска, использовавший программирование и роботизированные системы для управления сельскохозяйственной техникой.
Победители получили ценные призы, дипломы и дополнительные баллы к ЕГЭ, повышающие их шансы при поступлении в аграрный вуз.
Осенью победители регионального соревнования представят Приангарье в Новосибирске среди учащихся Сибирского федерального округа.
Международный суперфинал AgroInter.School состоится в Москве в октябре-ноябре.