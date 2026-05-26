Поиск Яндекса
Ричмонд
+21°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусский банк сказал, что будет с популярными картами рассрочки «Халва»

Крупный банк сказал, что будет с картами рассрочки «Халва», действовавшими с 2014 года.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси приняты изменения по популярным картам рассрочки «Халва», которые появились еще в 2014 году. Подробную информацию озвучили в МТБанке.

Так, с 1 июля в программе лояльности «Халва» вводятся изменения. В старых версиях банковских карт больше не будут начисляться бонусы в виде манибэка.

Таким образом, старые программы лояльности банка не будут больше действовать. Манибэк больше не будет поступать по банковским тарифным продуктам на карты рассрочки «Халва», «Халва-Партнер», «Халва МIX» и «Халва МAX».

Манибэк за операции в июне на карты поступит до 7 июня, а уже по операциям после 30 июня возврат рассчитываться не будет. При этом сами карты продолжат работать.

— Клиенты так же смогут пользоваться рассрочкой и совершать покупки в магазинах-партнерах, — прокомментировали в финучреждении.

В банке подчеркнули, что с августа 2025 года оформляется новая карта «Халва», являющаяся полноценной универсальной картой для любых покупок.

Тем временем Нацбанк увеличил курс доллара и курс евро на 26 мая.

А ранее белорусский адвокат сказал о штрафах за музыку в лесу во время отдыха.