В России начали падать продажи и производство энергетиков

В «Балтике» при этом указывают, что несовершеннолетние никогда не были основной аудиторией энергетиков. А падение спроса, как и снижение производства, в компании связывают с ростом акцизной нагрузки. Ключевым этот фактор считают и в Ассоциации производителей пива, солода и напитков. Энергетики попадают под действие акциза на сахаросодержащие напитки: с 2026 года ставка составляет 11 ₽ за 1 л продукции, в которой содержится более 5 г сахара на 100 мл. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 10%. Растущий акциз привел к увеличению розничной цены энергетиков. В январе—марте упаковка продукции, согласно «Честному знаку», стоила в среднем 260 ₽, подорожав на 16% год к году.