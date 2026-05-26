Иран анонсировал подорожание нефти до $200 из-за «военных авантюр» США

Цены на нефть стали расти после того, как в конце февраля Иран закрыл проход через Ормузский пролив в ответ на удары со стороны США и Израиля. Через морской коридор шло более 20% мировых поставок нефти и сжиженного природного газа. По данным Bloomberg, американские власти уже готовятся к скачку цен на нефть до $200.