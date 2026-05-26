174 волгоградских предприятия применяли передовые технологии

В 2025 году передовые производственные технологии использовали 174 организации Волгоградской области, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства. Как сообщили в Волгоградстате, наибольшая доля из них приходится на промышленный сектор — 60,9%, а также на организации, работающие в области информации и связи — 20,7%.