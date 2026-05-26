В Ростове присоединение новых трамвайных путей обойдется в 8,2 млрд рублей

В администрации донской столицы рассматривают два предложенных «Мостранспроектом» варианта будущего трамвайной сети города. Один из них предполагает стыковку с построенными по концессии путями в Левенцовке. Об этом сообщает портал «Ростовский Городской Транспорт».
Восстановление существующей сети, а также ремонт депо на улице 36-я Линия, потребует 2,6 млрд рублей. При этом обновить линии нужно в районе Ленгородка, на улице Ереванской в Нахичевани, на Буденновском проспекте, на большей части улицы Максима Горького и куске, который ведёт к улице Текучёва.
В случае стыковки действующей сети с путями, которые построены в Левенцовском микрорайоне, потребуется уже 8,2 млрд рублей. Сумма включает закупку шести новых вагонов. Однако разработчики предупреждают, что из-за того, что такой трамвай будет ехать через Ленгородок, время в пути от Левенцовки составит один час. Следовательно, и пользоваться им будут меньше, чем автобусами.
В департаменте транспорта донской столицы подчеркнули, что текущий приоритет развития — это обновление подвижного состава всех видов транспорта, что не только улучшит качество перевозок, но и позволит участвовать в приобретении троллейбусов. В частности, речь идёт о восстановлении сети маршрута троллейбуса № 6 и закупки подвижного состава для маршрута № 5, ремонте троллейбусного депо.